L’AIBA retire à New Delhi l’organisation des Mondiaux de la boxe

mercredi, 29 avril, 2020 à 0:13

New Delhi- La Fédération internationale de boxe (AIBA) a retiré à New Delhi l’organisation des Championnats du monde 2021 de boxe et les a confiés à Belgrade à la place, a annoncé l’instance mardi.

Dans un communiqué, l’AIBA a déclaré avoir résilié son contrat avec l’Inde, faute d’avoir reçu le paiement prévu, et a indiqué que la Fédération indienne (BFI) devrait s’acquitter d’une pénalité de 500.000 dollars (460.000 euros).