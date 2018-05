Lalla Soumaya El Ouazzani préside à Ifrane la cérémonie de clôture des 10èmes Jeux Nationaux de Special Olympics Maroc

jeudi, 10 mai, 2018 à 23:34

Ifrane – Lalla Soumaya El Ouazzani, présidente de Special Olympics Maroc a présidé, jeudi à Ifrane, la cérémonie de clôture de la 10ème édition des Jeux Nationaux en faveur des athlètes en situation de handicap mental.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation, organisée du 5 au 10 mai courant par Special Olympics Maroc, a connu la participation de quelque 1.500 athlètes et encadrants et 120 volontaires.

La cérémonie de clôture des 10èmes Jeux nationaux de Special Olympics Maroc,qui s’est déroulée en présence notamment du secrétaire générale du ministère de la jeunesse et du sport, Nadia Ben Ali, du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber et du gouverneur de la province d’Ifrane, Abdelhamid El Mazid, a été marquée par un défilé des sportifs qui se sont distingués lors de cette manifestation ainsi que par la remise des médailles aux vainqueurs.

Cette édition a connu un franc succès à tous les niveaux d’autant plus que de nombreux sportifs ont amélioré leurs performances et réalisé de nouveaux records, a indiqué à la presse le directeur national de Special Olympics Maroc, Salaheddine Semmar.

Les résultats positifs réalisés reflètent les efforts déployés par Special Olympics Maroc à la faveur de la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées pour renforcer la protection sociale des jeunes et des enfants à besoins spécifiques, a-t-il ajouté.

M. Semmar a également souligné que les athlètes en situation de handicap mental ont pu réalisé des performances encourageantes dans les diverses compétitions nationales et internationales, grâce au soutien continu du Special Olympics Maroc à cette catégorie.

Initiée sous le thème ‘’Sport, levier d’intégration’’, cette édition a connu la participation de quelque 95 associations représentant les diverses préfectures et provinces du Royaume dans 15 disciplines sportives.

En marge de cette manifestation sportive, plus de 400 athlètes participants à la 10-ème édition des Jeux Nationaux de Special Olympics Maroc ont bénéficié de diverses prestations médicales outre des programmes sociaux, une série d’actions et une campagne médicale.

Une campagne de lutte contre la cataracte a été organisée dans ce cadre en partenariat avec le ministère de la Santé, profitant à 93 personnes issues des communes de la province.

La commission des familles de Special Olympics Morocco a initié par ailleurs le 10è congrès des familles, sous le thème ‘’handicap mental, sport, santé et inclusion’’ au profit de 50 familles d’athlètes.L’objectif est d’œuvrer pour opérer un changement positif dans la vie des athlètes pour les aider à s’intégrer dans la vie sociale et les préparer à assumer des rôles de leaders et de responsabilité.

Toujours dans le cadre des programmes parallèles de la 10ème édition des Jeux Nationaux, des activités sportives et récréatives pour les enfants de moins de 8 ans ont été organisées en vue de contribuer à leur intégration. Ainsi, plus de 50 enfants ont participé à ces sessions dans une atmosphère de joie et de partage.

Depuis sa création en 1994, par Feue Son Altesse Royale la Princesse Lalla Amina, Special Olympics Morocco s’est engagé à organiser les Jeux Nationaux tous les 2 ans. Cet événement est devenu une étape importante dans les programmes offerts aux athlètes, ce qui lui a permis d’être un programme pilote à l’échelle mondiale et régionale.