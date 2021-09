L’AS FAR entend jouer les premiers rôles dans la Botola (Adil Sarraj)

mardi, 7 septembre, 2021 à 12:21

-Par Taoufik Saoulaji-

Rabat, 07/09/2021 (MAP)- L’AS FAR, qui a signé un parcours pour le moins exceptionnel la saison dernière, entend jouer les premiers rôles cette année dans le championnat national, la Coupe du Trône et surtout à l’échelle continentale, a affirmé l’entraîneur adjoint de l’équipe militaire, Adil Sarraj.

Le parcours des militaires lors de la saison écoulée a été couronné par une troisième position au championnat national, synonyme d’une participation à la Coupe de la confédération africaine au titre de la saison 2021-2022, et par une place en finale de la Coupe du Trône dont ils détiennent le plus grand nombre de titres, a souligné M. Serraj dans une déclaration à la MAP.

Ces deux exploits réalisés relèvent normalement de l’évidence, étant donné l’histoire du club et la position qu’il a toujours occupé sur la scène footballistique nationale et continentale, a-t-il ajouté.

“Nous devons nous concentrer désormais pour gagner le titre des deux compétitions, chose qui demande beaucoup de travail et d’efforts de tous les acteurs au sein du club”, a affirmé l’entraîneur adjoint de l’AS FAR.

A cet effet, le club tient à poursuivre son parcours ascendant qu’il a entamé depuis que le nouveau staff technique a rejoint l’équipe militaire sous les directives du belge Sven Vanderbroek, avec pour objectif de permettre à l’AS FAR de redorer son blason et de retrouver ainsi sa place naturelle et consolider les bons résultats des dernières journées du championnat.

Afin d’atteindre les objectifs fixés pour la prochaine saison, un diagnostic a été établi afin de déterminer les forces et les faiblesses de l’effectif de l’équipe et d’identifier les lacunes de sa composition, de sorte à recruter de nouveaux éléments qui peuvent donner une plus-value à l’équipe, a précisé le cadre technique.

Les joueurs sont le maillon essentiel qui permet d’atteindre les objectifs escomptés et de faire renaître les gloires d’antan de l’équipe, réalisées par les générations précédentes, a-t-il poursuivi, soulignant que la direction technique avec toutes ses composantes peut définir des plans et proposer des solutions, mais le joueur est le seul à pouvoir les concrétiser sur le terrain.

Dans le même sens, il a indiqué que le club a renforcé ses rangs avec de nouveaux joueurs, qui ont été choisis pour remédier aux lacunes dont souffrait l’équipe dans certains postes, à même de donner plus d’efficacité à l’effectif actuel qui sera à l’œuvre sur les plans national et continental.

“Jouer sur trois fronts à savoir la Botola Pro D1, la Coupe du trône et la Coupe de la CAF, nécessite un banc de touche étoffé et solide ainsi que des remplaçants de qualité à chaque poste, pour éviter d’éventuelles surprises, telles que les blessures, les expulsions et les suspensions, et qui seront capables de combler l’absence des joueurs titulaires”, a-t-il dit.

En ce moment, le club a focalisé ses efforts sur le recrutement des latéraux, qui constituaient un besoin urgent auquel faisait face la composition de l’AS FAR, en plus de certains postes au niveau du milieu de terrain et de l’attaque, a souligné l’ancien joueur de l’équipe militaire.

L’AS FAR a entamé son mercato en engageant Mohamed Chibi, libre après la fin de son contrat avec l’Ittihad de Tanger, et en recrutant l’attaquant Jimmy Lambert Arena (23 ans), qui évoluait au Cotton club du Cameroun pour compenser le départ de l’Ivoirien Joseph Gnado, parti en prêt aux Emirats arabes unis.

Lambert est le deuxième joueur professionnel africain après le Rwandais Emmanuel Imanishimwe à signer pour le club de la capitale lors de cette période du mercato estival. Il a également fait signer Brahim Sabaouni, qui évoluait à NAC Breda aux Pays Bas et Noah Sadaoui (27 ans) du Raja Casablanca.