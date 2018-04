Le Tour du Maroc, un patrimoine national qui participe au rayonnement du Royaume (M. Belmahi)

vendredi, 6 avril, 2018 à 19:24

Ce séminaire a pour objectifs de permettre aux participants de maîtriser les techniques de contrôle sur pièces et sur place du dispositif de lutte contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du terrorisme (LBC/FT) et de renforcer les pratiques en la matière avec l’appui de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).