L’équipe de football féminin de Laâyoune reçue au Parlement bruxellois

mardi, 3 mai, 2022 à 16:10

Bruxelles – L’équipe de football féminin de la ville de Laâyoune a été reçue, mardi, par le président du Parlement de la région de Bruxelles-capitale, Rachid Madrane.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, M. Madrane a salué le dynamisme de l’équipe sportive féminine de la ville de Laâyoune qui croisera le fer ce soir avec le Racing White Daring Molenbeek (RWDM Girls), l’un des plus grands clubs de football féminin de Belgique.

«Dans ma précédente fonction de ministre des Sports, j’ai toujours eu à cœur de mettre à l’honneur le sport au féminin. C’est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux d’accueillir les joueuses de l’équipe de football professionnel de la ville de Laâyoune, au Maroc», a affirmé M. Madrane.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc a indiqué que la participation de l’équipe féminine de football de la ville de Laâyoune à un match amical avec leurs homologues belges témoigne de la place qu’occupent les femmes marocaines, notamment celles issues des provinces sud du Royaume, dans la société, leur rôle et leur dynamisme dans tous les secteurs.

Cette participation, a-t-il ajouté, est l’illustration la plus éloquente du niveau de développement des provinces du sud du Royaume, dotées aujourd’hui d’infrastructures sportives de haut niveau pouvant inciter à l’éclosion des talents dans différentes disciplines sportives.

A rappeler que l’équipe de football féminin de Laâyoune évolue en première division du championnat national. Elle a remporté la Coupe du Trône et a été sacrée, à quatre reprises, championne du Maroc.

L’équipe compte parmi ses membres, des footballeuses issues de pays africains. A ce titre, l’ambassadeur du Maroc a souligné les liens d’amitié et de fraternité qui unissent le Maroc et ses partenaires africains.

“La présence de nombreuses joueuses africaines au sein de l’équipe de Laâyoune reflète la place qu’occupe le Royaume en Afrique, son enracinement africain et son engagement auprès des pays frères et amis du continent pour un codéveloppement solidaire et intégré”, a-t-il ajouté.