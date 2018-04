Les athlètes Abdelrahim et Sara Chakour remportent la deuxième édition du 10 km pour la paix

Rabat – Les athlètes Abdelrahim et Sara Chakour ont remporté la deuxième édition de la course à pied “10 km pour la paix”, disputée dimanche à Rabat avec la participation de plus de 2000 coureurs marocains et étrangers.