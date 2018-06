Les forces de sécurité russes face aux tests des “Draka” et du spectre du hooliganisme

dimanche, 3 juin, 2018 à 10:42

=Par Khalid Abouchoukri=

Moscou – Le “Draka” (combat en russe), phénomène de violence associé aux supporteurs russes avec son lot de casse et chaos organisé dans et en dehors du pays, avant et après les matches, va mettre à rude épreuve les forces de sécurité.

Afin de ne pas permettre à ce genre de public de gâcher le spectacle, de s’attirer les feux des projecteurs lors du mondial et surtout pour que les hooligans, de par leurs bagarres de masse généralement pré-arrangées, ne débordent pas au-delà de l’esprit sportif, les forces de l’ordre font face à un test très difficile.

Elles seront obligées d’utiliser tous les moyens répressifs et légaux pour empêcher le “Draka” de trouver droit de cité et, par conséquent, de ternir la réputation du pays, face à la volonté de Moscou d’enrayer ces phénomènes regrettables, sources de beaucoup de remous dans le sport russe ces dernières années et dans l’univers du ballon rond, surtout la consommation systématique des psychotropes.

Les images ayant fait le tour du monde des groupes de supporteurs russes, tchèques et croates lors du dernier championnat européen (2016), devenus “les héros” de batailles rangées, de vandalisme et de désolation, sont encore vivaces dans les esprits et ont marqué les amateurs du football tout autant que les profanes et que la sanction de l’UEFA de suspension avec sursis de la Russie accompagnée d’amende (150 mille euros) et de renvoi de supporteurs russes, suite aux violences d’après Russie-Angleterre (1-1), n’avait pas du tout reléguées en second plan.

Et les observateurs sportifs russes n’excluent pas de nouveaux rixes et violences entre supporteurs russes et d’autres pays dont les rivalités datent de nombreuses années, en particulier avec les Français et Anglais et ce, en dépit des mesures strictes prises par les autorités pour juguler ce phénomène d’autant que le “Draka” est difficile à éradiquer et à contrôler avec des acteurs convenant, secrètement, du moment et du lieu convenables pour leurs batailles rangées.

Tous les moyens allant de l’intimidation aux coups sont bons pour ces “protagonistes”, rodés aux arts martiaux, qui se considèrent comme les authentiques supporteurs de leur équipe et sont, le plus souvent, moins motivés par le beau jeu que par la victoire à touts sortie de ses couleurs “adulées”. Des pratiques immorales, marquées par le chauvinisme, n’ayant rien à voir avec l’esprit sportif devant prévaloir dans et hors de l’enceinte du stade et qui ternissent la joie du spectacle footballistique.

Le fait que la violence n’est pas que dans les stades complique davantage ce phénomène, qui choisit pour arène des endroits loin des yeux des forces de l’ordre pour livrer leurs “propres matches” face aux supporteurs rivaux en vue de rafler du “prestige” par rapport à l’autre camp avec l’antienne de ne jamais dénoncer l’ennemi ni révéler son identité que ce soit en cours de traitement pour blessures ou d’enquête et de se contenter à l’attribuer à un “inconnu”.

La rencontre de football n’offre plus ainsi que l’occasion de “se mesurer”, le score sur l’aire du jeu influant peu sur l’ampleur des violences puisqu’il s’agit d’acclamer son “succès” sur le théâtre des Gladiateurs et de l’encenser sur les réseaux sociaux.

Le spectre du hooliganisme plane dans le pays accueillant la compétition phare de la FIFA et hante tous les esprits d’autant que de nombreux matches au programme sont, même avant le début, classés à risque dont ceux intéressant les Anglais, Croates et Polonais qui, selon les médias locaux, se préparent pour le Mondial non pas pour animer, par leurs chants et encouragements, les gradins et portés les leurs mais pour des affrontements pré arrangés.

Selon ces médias, des groupes d’Ultras anglais ont déjà dépêché en Russie des “éclaireurs” en reconnaissance pour recueillir les informations nécessaires sur leurs “collègues” russes en prévision des affrontements et du déclenchement de la “Troisième guerre mondiale” pour leur infliger, sur leurs terres, une “leçon inoubliable” tout en affirmant qu’ils ne craignent nullement l’éventuelle détention.

Pour le Britannique “Daily Star”, les supporteurs anglais veulent “faire vivre un véritable enfer” aux russes.