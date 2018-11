Les légendes du football réunies pour un match de Gala à Laâyoune, le 6 novembre

vendredi, 2 novembre, 2018 à 18:14

Laâyoune – L’Association sportive des Frères d’appui aux jeunes et aux œuvres charitables et sociales organise, le 6 novembre au Stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune, un match de gala international réunissant des légendes et des stars du football mondial, dans le cadre des festivités marquant la célébration du 43è anniversaire de la Marche Verte.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive est organisée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, indique communiqué de l’association.

Le match connaitra la participation d’anciens figures emblématiques du football, dont les Brésiliens Ronaldinho et Rivaldo (ex-Ballon dor), les Argentins Saviola et Ayala, l’Italien Zambrotta, les Colombiens Carlos Valderrama et René Higuita.

D’autres noms ayant marqué de leurs empreintes le ballon rond africain et mondial ont également confirmé leur présence, comme le Ghanéen Abedi Pelé, le Néerlandais Clarence Sedorf, les Sénégalais El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga, l’Egyptien Ahmad Hossam Mido et le Tunisien Zubaïr Baya, ajoute-t-on de même source.