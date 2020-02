Les meilleurs entraîneurs de football ont été choisis pour collaborer dans le cadre d’une vision commune

mardi, 11 février, 2020 à 10:57

L’équipe française “be raid’y for cami”, composée de Salomé Raffi et Elise Pollini, de l’association “Be raid’y for cami”, a remporté lundi, la deuxième étape de la 6ème édition du raid solidaire féminin “Sahraouiya”, qui se poursuit jusqu’au 15 février 2020.