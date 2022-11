Les moyens de promouvoir la boxe nationale au centre d’entretiens entre Chakib Benmoussa et le président de la FIB

mercredi, 30 novembre, 2022 à 16:57

Rabat – La promotion de la boxe au niveau national, la formation des arbitres et l’organisation des grands événements ont été au centre d’entretiens tenus, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa et le président de la Fédération internationale de boxe (FIB), Umar Kremlev.