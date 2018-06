La Liga, tremplin de choix vers la sélection nationale

mercredi, 6 juin, 2018 à 21:32

-Par Mohamed Taoufik Ennassiri-

Madrid, 06/06/2018 (MAP) – L’un des championnats de football les plus exigeants au monde, la Liga espagnole attire de plus en plus de joueurs marocains qui évoluent dans des clubs de haut niveau leur offrant la possibilité de se frotter aux meilleurs footballeurs de la planète à l’instar de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Par la force des choses, la Liga est devenue un tremplin de choix vers la sélection nationale du Maroc, comme en témoigne le nombre d’internationaux marocains y évoluant retenus par le sélectionneur national, Hervé Renard, pour faire partie des 23 qui seront du voyage pour la Coupe du monde de Russie.

Si le prestige de la Liga espagnole n’est plus à démontrer, la présence en force des joueurs marocains de ce championnat lors de la prochaine Coupe du monde est une preuve de la richesse du vivier du talent marocain qui attire désormais les clubs espagnols de première division, dont les plus grands comme le Real Madrid.

Avec six joueurs retenus dans la liste des 23 Lions de l’Atlas qui seront présents lors du Mondial de Russie 2018, la Liga espagnole se positionne comme le premier fournisseur de la sélection marocaine.

Munir El Kajoui (CD Numancia), Yassine Bounou (Girona FC), Achraf Hakimi (Real Madrid), Nordine Amrabat (CD Leganés), Fayçal Fajr (Getafe CF) et Youssef En-Nesyri (Malaga CF) sont les six footballeurs marocains de la Liga qui porteront les couleurs nationales en Russie.

Le jeune latéral droit du Real Madrid, Achraf Hakimi, formé au club de la capitale espagnole, a signé une excellente saison lors de son début avec la première équipe des merengue à ses 19 ans seulement.

Même s’il n’a pas été toujours titulaire, Hakimi a su, à chaque fois qu’il a eu l’occasion de jouer, justifier la confiance placée en lui par l’entraîneur Zinedine Zidane.

Le milieu offensif du Leganés, Nordine Amrabat, a retrouvé la saison dernière (2017-18) la Liga espagnole.

Après deux saisons passées au Malaga (2014-16), dont une comme cédé, et un bref passage par la Premier League anglaise avec Watford (2016-17), Amrabat a signé pour le Leganés, équipe avec laquelle il s’est classé 17ème en Liga avec 43 points et s’est qualifié en finale de la Coupe d’Espagne au détriment du Real Madrid, avant d’être éliminé par le FC Séville.

Fayçal Fajr a grandement contribué aux bonnes performances du Getafe durant la saison qui vient de s’achever, dont sa prestation lors du match nul face au FC Barcelone (0-0) au Camp Nou. L’équipe de la banlieue madrilène a fini la saison à la 8ème place du classement avec 55 points.

Fajr est désormais un habitué de la Liga espagnole où il a évolué dans les rangs du Elche CF (2014-15) et du Deportivo La Corogne (2015-17), avant son transfert au Getafe en 2017.

Le jeune avant-centre du Malaga, Youssef En-Nesyri (21 ans), a marqué 4 buts lors des 25 matchs disputés la saison dernière avec Malaga, relégué malheureusement en Liga 2.

Un autre habitué de la Liga, Yassin Bounou, a évolué à l’Atlético Madrid B entre 2012 et 2016 et au Real Saragosse (2014-16), avant d’atterrir en 2016 au Girona avec lequel il a été promu en 2017 en première division et a fini la saison dernière 10ème du classement avec 50 points.

Yassine Bounou a signé une excellente saison sous le maillot du Girona, en contribuant à plusieurs reprises aux victoires des siens grâce à de solides prestations en Liga, ce qui lui valu d’être élu meilleur joueur du club catalan durant le mois de février.

Le portier de Numancia, Munir El Kajoui, a manqué de compétition la saison dernière, en jouant uniquement les matchs de Coupe.

Les joueurs marocains de la Liga, qui ont fait preuve de compétitivité et de rigueur dans leurs clubs respectifs, ont mérité d’être présents en force lors de la prochaine Coupe du monde de football et de faire partie de l’ossature du Onze national durant la grand-messe planétaire du ballon rond.