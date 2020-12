Ligue 1: l’Espagnol Jesé Rodriguez quitte le Paris Saint-Germain

dimanche, 6 décembre, 2020 à 12:28

En tournant le dos à la Kasbah historique des Oudayas et à la marina de Rabat, on aperçoit d’emblée la rue des Consuls, le couloir historique et le pont de passage vers le reste de l’ancienne médina de Rabat, dans laquelle les représentants des missions de pays étrangers se sont installés depuis le 17e siècle et qui est devenue une artère commerciale florissante.