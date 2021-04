Ligue des champions (5è journée/Gr C): Les jeunes joueurs du Wydad ont démontré un grand talent face à Kaizer Chiefs (Benchrifa)

samedi, 3 avril, 2021 à 23:03

Johannesburg – Les jeunes joueurs du Wydad Casablanca (WAC) ont fait preuve d’une grande résilience et démontré leur grand talent face aux Sud-africains du Kaizer Chiefs, a affirmé, samedi à Johannesburg, l’entraîneur adjoint du WAC, Mohamed Benchrifa.

Malgré leur jeune âge et leur manque d’expérience, les joueurs du Wydad ont réalisé une belle performance durant ce match, a déclaré Benchifa dans une conférence de presse après la confrontation lors de laquelle les rouges se sont inclinés sur le score de 1 but à 0, au Soccer City Stadium de Johannesburg, en match comptant pour la 5è journée (groupe C) de la Ligue des Champions d’Afrique de football.