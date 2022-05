Ligue des champions africaine : Le Wydad de Casablanca sera plus discipliné face à Al Ahly d’Egypte pour décrocher le titre (Walid Regragui)

dimanche, 29 mai, 2022 à 16:25

Casablanca – Le Wydad de Casablanca sera plus discipliné face aux égyptiens d’Al Ahly, a affirmé, dimanche à Casablanca, l’entraîneur du WAC, Walid Regragui, soulignant que son équipe entamera cette rencontre avec sérénité et concentration et évitera de commettre des erreurs afin de décrocher le titre.

Lors de la conférence de presse d’avant match, Regragui a indiqué que « durant la phase de groupes, “nous avons signé un excellent parcours. Puis en quart de finale et en demi-finale, on a réussi à bien gérer cette étape. Maintenant, nous n’avons qu’un match, et nous devons gagner la finale”.