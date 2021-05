Ligue des champions : la finale délocalisée à Porto (UEFA)

jeudi, 13 mai, 2021 à 15:19

Avec l’avènement de l’Aïd Al-Fitr annonçant la fin du mois sacré du Ramadan, quartiers et ruelles de l’ancienne médina de Marrakech retrouvent, tout doucement, leur effervescence d’autan dans la liesse et la joie, compte tenu de la valeur spirituelle et de la charge symbolique de cet événement pour les familles marrakchies, très attachées à leurs traditions et us, bien que la fête se tient cette année encore, dans un contexte particulier marqué par la propagation de la pandémie de la Covid-19.