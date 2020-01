Ligue des Champions: Le WAC bat l’USMA et se qualifie en quarts de finale 

vendredi, 24 janvier, 2020 à 22:44

L’ancien directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Noureddine Saïl, a souligné, vendredi à Dakar, l’impératif pour les Etats africains de produire le plus grand nombre possible de films au niveau national afin de promouvoir et contribuer à l’émergence du septième art africain.