Ligue1: Le PSG annonce le départ de l’Argentin Lionel Messi

samedi, 3 juin, 2023 à 21:24

Les coureurs marocains Achraf Ed-Doghmi et Al-Hussein Al-Sabbahi se sont classés respectivement, samedi, 2ème et 3ème de la première étape du Tour international cycliste du Cameroun, disputée sur une distance de 100,3 km entre Figuil et Garoua, dans le nord du pays.