L’international marocain Eliesse Ben Seghir parmi les 25 finalistes du Golden Boy 2024

vendredi, 18 octobre, 2024 à 13:39

Rome – L’international marocain Eliesse Ben Sghir a été nommé parmi les 25 finalistes du Golden Boy 2024, qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Le nom du jeune milieu de terrain, sociétaire de l’AS Monaco (Ligue1/France), figure sur la liste des finalistes, en lice pour le prestigieux trophée, dévoilée, jeudi à Rome, par le quotidien italien spécialisé “Tuttosport”.

Le Lion de l’Atlas de 19 ans ne cesse d’impressionner par ses performances depuis le début de saison avec les Rouge et Blanc, auteur de deux buts et deux passes décisives en Ligue 1, faisant de lui l’un des joueurs les plus en vue du championnat français.

Sous les couleurs de la sélection nationale marocaine, il a également brillé notamment lors des deux rencontres contre la République Centrafricaine, remportées 5-0 et 4-0, les 12 et 15 octobre au stade d’Honneur d’Oujda, inscrivant un doublé au second match.

Créé en 2003 par “Tuttosport”, le Golden Boy, dont la cérémonie de remise de trophée sera organisée fin novembre, est attribué par un vote de journalistes spécialisés qui désignent le meilleur jeune joueur en Europe.