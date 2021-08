L’international marocain Rachid Alioui (SCO Angers) prêté au club belge de Courtrai

mardi, 31 août, 2021 à 16:33

Bruxelles – Le club belge de Courtrai a annoncé, mardi, l’arrivée en prêt avec option d’achat de l’international marocain Rachid Alioui en provenance du SCO Angers.

“Avec Rachid Alioui, le KV Courtrai a un attaquant qui a déjà fait ses preuves dans le football français et est décrit par les connaisseurs des Ligues 1 et 2 comme un attaquant techniquement fort et compétent”, écrit le club de D1 belge sur son site.

Arrivé au SCO Angers en 2019, Rachid Alioui, 29 ans, a joué 38 matches toutes compétitions confondues avec le club français et inscrit 7 buts. Cependant, il n’a joué qu’une seule fois depuis mars 2020, à cause d’un long arrêt pour raison médicale.

Passé également par Guingamp, le Stade Lavallois et Nîmes, l’attaquant marocain a disputé 132 matches de Ligue 2 (40 buts) et 79 de Ligue 1 (13 buts). Alioui compte aussi 10 sélections avec l’équipe nationale marocaine, dont la dernière remonte à novembre 2019.