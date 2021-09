L’IRT vise le podium pour oublier les échecs de la saison précédente

samedi, 11 septembre, 2021 à 11:55

.-Par Abdelaziz HAYOUN-.

Tanger – Toutes les composantes du Club de l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT) aspirent à dépasser les échecs de la saison précédente, et à oeuvrer avec sérieux et détermination à atteindre le podium pour la deuxième fois de son histoire, ou du moins décrocher un classement le qualifiant à participer aux compétitions continentales et arabes.