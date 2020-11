M. Abdeladim Lhafi réélu président délégué de la FRMTS

lundi, 30 novembre, 2020 à 22:15

Rabat – M. Abdeladim Lhafi a été réélu président délégué de la Fédération royale marocaine de tir sportif (FRMTS) pour la période 2020/2024, lors d’une Assemblée générale ordinaire et élective de la Fédération, tenue lundi par visioconférence.

Au terme de cette AG, le comité directeur a examiné le rapport moral et financier, discuté le bilan du comité directeur 2017-2020 et les activités menées durant la saison sportive 2019-2020 et adopté le calendrier des compétitions nationales et internationales, ainsi que le projet de budget de la saison sportive 2020-2021, indique un communiqué de la FRMTS.

La FRMTS, ajoute la même source, s’est fixée durant les trois dernières années un programme ambitieux de mise à niveau permettant de couvrir les différentes régions du Royaume et comptent actuellement 15 clubs de Tir sportif répondant aux normes techniques et de sécurité pour l’exercice de ce sport.

En plus de l’introduction pour la première fois du tir en salle sur cible fixe à 10 m, les participations et les scores réalisés dans le tir aux cibles volantes, le trap et le skeet, lors des compétitions nationales dans les disciplines de trap en fosse olympique et en fosse universelle, ont montré une progression importante, s’est félicitée la FRMTS.

Dans le même sens, elle a mis en avant le bilan positif du tir sportif durant les 4 dernières années, saluant les réalisations obtenues à l’échelle africaine, arabe et internationale grâce aux champions de haut niveau comme Marirhi Ibtissam, médaillée d’or et championne d’Afrique et arabe, Abdelmounaim Bouain, Marirhi Yasmine et Haffari Driss.

Par ailleurs, poursuit le communiqué, le Club les chênes de tir et de loisirs d’Elarjat à Salé, qui a bénéficié de la mise à niveau des infrastructures sportives entreprise par la FRMTS, a été homologué, en janvier dernier, par la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) pour l’organisation des compétitions internationales organisées sous l’égide de l’ISSF.

L’édition du Grand Prix du Maroc, compte tenu des succès des 3 premières éditions (2018, 2019 et 2020), sera homologuée en 2021, comme une compétition comptant pour le ranking international de l’ISSF et notamment pour la validation des résultats pour le classement des tireurs en compétition pour les jeux olympiques, affirme le communiqué.

En ce qui concerne la fosse universelle, le Maroc organisera le championnat du Monde en avril 2021 sous l’égide de la fédération internationale de tir aux armes de chasse (FITASC), sachant que l’ISSF a accordé au Maroc l’organisation d’une Coupe du Monde pour l’année 2022, a précisé le communiqué de la fédération.

D’autre part, la FRMTS annonce avoir renforcé la mise en œuvre de la convention de coopération et de partenariat avec la Fédération Italienne (FITAV), signée en 2017, à travers la participation des deux sélections nationales au niveau des compétitions internationales aussi bien au Maroc qu’en Italie et l’appui technique dans la gestion des trois éditions du Grand Prix du Maroc du tir sportif et du Championnat Arabe, ainsi que les mises au point techniques et l’adaptation des crosses des armes de tir des athlètes marocains.

La même source s’est attardée sur la qualification du Maroc pour la première fois dans l’histoire du tir sportif olympique marocain aux jeux olympiques de Tokyo 2021 dans la discipline de Skeet olympique (catégorie dame) par l’athlète Ibtissam Marirhi, championne du Maroc depuis 2012 et championne d’Afrique en 2015 et 2019.

Au cours de cette réunion, le comité directeur s’est fixé comme objectif de renforcer et élargir les élites sportives de haut niveau, notamment les jeunes tireurs qui constitueront l’équipe nationale pour les prochaines échéances internationales, précise le communiqué.

Il est à souligner que le calendrier national des compétitions englobe quatre manches en fosse olympique, deux en fosse universelle, trois coupes en fosse olympique et deux coupes en fosse universelle.