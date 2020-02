Manchester City banni des Coupes d’Europe pour deux saisons (UEFA)

vendredi, 14 février, 2020 à 19:01

La stratégie “Forêts du Maroc” vise l’implication de la population dans la gestion et la protection des espaces forestiers, a affirmé, le directeur de la planification, du système d’information et de la coopération au département des Eaux et Forêts du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Isam Ahabri.