Manchester United: Cristiano Ronaldo récupère le numéro 7

jeudi, 2 septembre, 2021 à 23:16

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) reste disposé à coopérer avec tous les partis pour former un gouvernement fort et uni, en cas de victoire dans les élections législatives du 08 septembre courant, a souligné jeudi à Marrakech, le Secrétaire général de cette formation politique, M. Abdellatif Ouahbi.