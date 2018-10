Marathon de Casablanca : Les Kenyans dominent la 11-è édition

dimanche, 28 octobre, 2018 à 12:20

Casablanca – Les athlètes kenyans ont dominé dimanche la 11ème édition du Marathon International de Casablanca (MIC) en remportant les épreuves masculines et féminines alors que les marocains se sont illustrés dans le semi-marathon et la course des 10 kms.