Marathon des sables (2ème étape): Rachid El Morabity à l’assaut d’un sextuplé

lundi, 9 avril, 2018 à 14:53

.-ES: AFAJDAR Anouar-.

Ouest Aguenoun N’Oumerhiout (province de Tinghir), Le Marocain Rachid El Morabity (TGCC) a bel et bien lancé sa quête d’un sixième titre au Marathon des Sables (MDS), lorsqu’il a dominé de la tête et des épaules la 2ème étape de la 33ème édition, disputée lundi sur une distance de 39 km entre Ouest Aguenoun N’Oumerhiout et Rich Mbirika, aux régions d’Errachidia.

Deuxième lors de la première étape, le quadruple tenant du titre du MDS a, cette fois-ci, pris les choses en main, dès le début d’une course dure, qu’il a fini en 03 h04min01sec. Il a devancé de plus de dix minutes son frère cadet et coéquipier Mohamed (03 :14 :36), auteur d’une très belle première étape (1ère place). Abdelkader El Mouaziz (TGCC), vainqueur des marathons de Londres (1999 et 2001) et de New York (2000), a confirmé la marocanité du podium de cette étape, en décrochant la troisième place en 03 :15 :16.

Au général, ce sont encore les mêmes trois hommes qui occupent les trois premières positions. Rachid s’empare de la première position, devant respectivement Mohamed et El Mouaziz.

Organisé du 06 au 16 avril aux régions d’Errachidia, Sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le MDS est lié à jamais au Maroc, sa terre d’origine. Il a permis à des milliers de coureurs et à des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde de découvrir la beauté et la richesse du sud marocain, que ce soit sous les tentes berbères, au sommet d’un djebel, au cœur des dunes, ou encore devant leurs postes de télévision.

Depuis son lancement en 1986, quelque 20.000 personnes ont tenté ce défi incroyable, celui de parcourir à pied 250 Km dans le désert.