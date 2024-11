Le Marathon Spirituel de Fès attend plus de 10.000 coureurs en 2025

vendredi, 1 novembre, 2024 à 9:40

Fès – La ville de Fès se prépare à accueillir son premier Marathon Spirituel prévu les 15 et 16 février 2025 avec l’objectif d’accueillir plus de 10.000 coureurs, dont plus de 500 venus de l’étranger.