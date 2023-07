Le Maroc en finale de la CAN U23 et aux JO de Paris, une nouvelle consécration du rayonnement du football national

mercredi, 5 juillet, 2023 à 11:48

Par : Afaf Razouki

Casablanca – Au bout du suspense, la sélection marocaine de football des moins de 23 ans s’est imposée mardi en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la catégorie face au Mali, faisant d’une pierre deux coups, en assurant sa qualification, pour la 8ème fois de son histoire, aux Jeux Olympiques et en accédant à la finale de cette compétition continentale sur ses terres et devant son public.