Le Maroc a les plus grandes chances d’organiser la CAN 2025 (agence)

lundi, 6 février, 2023 à 20:59

Le Caire – L’agence de presse égyptienne du Moyen-Orient (MENA) a écrit que le Maroc a les plus grandes chances de remporter l’honneur d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2025), compte tenu des magnifiques stades et des infrastructures impressionnantes dont dispose le Royaume.