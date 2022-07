Le Maroc remporte six médailles au Championnat d’Afrique de gymnastique artistique

mardi, 12 juillet, 2022 à 10:17

Le Caire – Les gymnastes marocains ont remporté six médailles, dont une en or, une en argent et quatre en bronze, lors du Championnat d’Afrique de gymnastique artistique pour séniors et juniors, organisé du 07 au 11 juillet en Egypte.