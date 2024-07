Le Maroc s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire olympique (Ouest France)

jeudi, 25 juillet, 2024 à 10:16

Paris – Avers ses soixante athlètes présents à Paris pour les JO d’été 2024, “le Maroc s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire olympique”, écrit le quotidien “Ouest France”.

Le journal français, qui rappelle que la délégation sportive marocaine est composée de 42 hommes et 18 femmes participant à 19 disciplines olympiques, souligne que “les espoirs sont grands pour une performance améliorée, surtout en athlétisme”.

Le Royaume, ajoute “Ouest France”, “espère décrocher un podium grâce à une délégation de 13 athlètes. Parmi eux Soufiane El Bakkali, spécialiste du 3 000 mètres steeple. À ses côtés, d’autres prêts à se démarquer, dans les disciplines de fond, comme Fatima Ezzahra Gardadi et Kaoutar Farkoussi pour le marathon”.

Dans les sports de combat, note le journal, la boxeuse Khadija El Mardi est “l’un des grands espoirs”.

Sacrée championne du monde des poids lourds en mars 2023 à New Delhi, El Mardi “est bien positionnée pour conquérir une médaille olympique”, prédit “Ouest France”. Ramzi Boukhiam, figure du surf marocain, “aborde, lui aussi, ces JO avec ambition”, relève le quotidien régional français, rappelant qu’il est le premier Marocain et premier arabe à participer aux Jeux de Tokyo 2020 et à se qualifier pour le championnat du monde de la WSL (World Surf League). Sa récente performance, en tant que vice-champion du monde aux World Surfing Games “atteste de son potentiel à exceller sur la scène olympique”, ajoute le journal.

En football, poursuit “Ouest France”, “les chances de l’équipe nationale olympique sont prometteuses”, notant que “les 18 joueurs des U23 apporteront leur talent au tournoi olympique”.

Entraînés par Tarik Sektioui, les Lionceaux de l’Atlas, champions d’Afrique de la CAN de la catégorie, participent à leur huitième tournoi olympique, rappelle le quotidien français.