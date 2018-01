Marrakech : Cérémonie d’ouverture officielle des Internationaux du Maroc de golf “filles et garçons”

mardi, 9 janvier, 2018 à 21:44

Marrakech – La cérémonie d’ouverture officielle des Internationaux du Maroc de golf “Girls and Boys” (Filles et garçons) s’est déroulée mardi soir, à Marrakech, avec la participation de 48 golfeurs et golfeuses, âgés entre 13 et 18 ans, représentant 8 nations.