Marrakech: Coup d’envoi du Tournoi international de tennis en fauteuil roulant

vendredi, 5 juillet, 2024 à 19:21

Marrakech – Le coup d’envoi du Tournoi international de tennis en fauteuil roulant a été donné, vendredi au Royal Tennis club de Marrakech (RTCMA), avec la participation d’une pléiade de joueurs nationaux et internationaux.

Organisé par l’association Al Alam Maana pour les personnes handicapées, en partenariat avec le RTCMA, le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap (FRMSPSH), cet événement sportif, qui se poursuit jusqu’au 7 juillet courant, connait la participation d’athlètes issus de différents pays, dont le Maroc, la France, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, le Pakistan, la Pologne, le Royaume-Uni, la Colombie, l’Italie, la Turquie et la Grèce, renforçant ainsi le caractère international et inclusif de cette compétition.

Dans une déclaration à la MAP, le joueur français Yoann Quillio a salué l’accueil chaleureux réservé aux participants ainsi que la bonne organisation de cette manifestation sportive internationale.

“Ce tournoi qualificatif pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024, contribuera à la promotion du tennis en fauteuil roulant au Maroc et donnera l’opportunité aux jeunes joueurs marocains de développer leurs capacités”, a-t-il ajouté.

Le joueur français a également souligné la grande expérience que le Royaume a cumulée dans l’organisation de compétitions sportives continentales et internationales d’envergure au cours des dernières années, relevant que l’accueil d’un tel tournoi fera du Maroc une destination mondiale pour les joueurs de tennis en fauteuil roulant.

A rappeler, que dans le cadre de ce tournoi, une exhibition de tennis en fauteuil roulant se tiendra le 06 juillet sur la place Jemaa Fna, permettant au public de découvrir ce sport et de l’expérimenter.