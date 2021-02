Le MAT limoge son entraineur Younes Belahmar

mercredi, 24 février, 2021 à 23:55

L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux Nations-Unies, Omar Hilale, a alerté le Secrétaire général de l’ONU et le Conseil de Sécurité au sujet des violations massives et systématiques des droits de l’Homme et du droit humanitaire international dans les camps de Tindouf en Algérie.