MDS-2018: Magistral de bout en bout, Rachid El Morabity a réussi le MDS presque parfait

vendredi, 13 avril, 2018 à 18:27

.-ES: AFAJDAR Anouar-.

Merdani – Grand habitué et fin connaisseur du Marathon des sables et des conditions qui l’entourent, Rachid El Morabity a bel et bien honoré son statut de héro principal de cette épopée saharienne, en dominant de bout en bout la 33ème édition, dont la 5ème étape, a lié Jbel El Mraier et Merdani sur une distance de 42,2 Km.