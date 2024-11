Meeting international du Maroc : le cheval “Al Othmane” remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI des pur-sang anglais

samedi, 16 novembre, 2024 à 23:13

Casablanca – Le cheval “Al Othmane”, propriété de Mohammed Aziz Bennani, a décroché le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI des pur-sang anglais, comptant pour la 10è édition du Meeting international du Maroc des courses hippiques, samedi à l’hippodrome Casablanca-Anfa.

Le cheval “Al Othmane”, monté par Aziz Jabafi, a remporté l’épreuve majeure de la première journée de cette prestigieuse compétition, organisée par la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) et réservée aux pur-sang anglais. La deuxième journée sera dédiée aux pur-sang arabes.

Parmi les autres épreuves organisées ce samedi, figurent le Grand Prix des éleveurs, qui est allé au cheval “Lady Aida”, propriété de Nicola Pucci Bloodstock et monté par Janacek Vaclav. De son côté, le GP des propriétaires a été remporté par “Black Gangster”, propriété de Tobias Jones et monté par Guillaume Guedj-Gay.

Quant au GP de la SOREC, qui s’inscrit dans la série internationale “Défi du Galop”, il a été glané par le cheval “Shining Dawn”, propriété de Samir Fannane et monté par Zouhair Madihi, tandis que le cheval “Dijoy Fal”, propriété de Fal Stud et monté par Rachid Amenai, a enlevé le GP “Jean Pierre Laforest” (chevaux âgés de 2 ans).

Pour ce qui est du “Prix de la Méditerranée”, il a été glané par le cheval “Briefing”, propriété de Tarik Mansour et monté par Abdelilah El Rherras, alors que le cheval “Wukair Grine” propriété d’Al Ssakab Racing et monté par Hedman Elin Linnea Bernita a remporté le prix “Fegentri”. Pour sa part, le cheval “Rene de Zemmour”, propriété de Moussa Azzeddine et monté par Moussa Mohammed Ben Ahmed a décroché le prix “Vichy”.

“La première journée de la 10è édition du Meeting international du Maroc, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été riche et a connu une participation remarquable des chevaux marocains et étrangers”, a assuré le directeur général de la SOREC, Omar Skalli.

“Cette première journée est très importante dans l’agenda annuel des courses hippiques au Maroc, car elle a permis de mettre le point sur le niveau atteint par les chevaux marocains, les cavaliers et l’ensemble des professionnels, mais également elle a été l’occasion de promouvoir la filière équine en général et les courses, en particulier”, a-t-il déclaré à la MAP.

Selon lui, la première journée de cette compétition a été marquée par la présence des participants à la réunion tenue vendredi par l’Union Hippique de la Méditerranée, tandis que la journée de dimanche verra la présence de représentants de l’Union des organisateurs des courses des pur-sang arabes, mettant l’accent sur l’importance de ces rencontres dans le raffermissement des liens et l’échange d’expertises entre les spécialistes de différents pays.

Pour cette édition, qui célèbre le 10è anniversaire du Meeting international du Maroc, 14 courses sont au menu, dont huit compétitions internationales réparties sur deux jours.

Les courses sont diffusées dans une vingtaine de pays, dont les États-Unis, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Belgique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Chypre, la Turquie, la Suède, la Côte d’Ivoire, l’Italie et la France, permettant ainsi aux amateurs de courses du monde entier de suivre en direct ce meeting.

La journée des pur-sang arabes, dimanche, comprend quatre prestigieux prix, en l’occurrence le GP de SM le Roi Mohammed VI, le GP de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, le GP de SAR le Prince Moulay Rachid et le Prix The President of The UAE Cup.