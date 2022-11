Meeting international du Maroc des courses de chevaux: le cheval Volver remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI du Pur-sang Anglais

samedi, 19 novembre, 2022 à 21:54

Casablanca – Le cheval Volver, monté par le jockey Kacem Faddoul, a remporté samedi à l’hippodrome de Casablanca Anfa, le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI du Pur-sang Anglais, disputé dans le cadre de la 8ème édition du Morocco International Meeting des courses de chevaux.

Le cheval Volver, qui s’est imposé sur la course de 2.400 m organisée par la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), est la propriété de Azouz Laaouaj.

La deuxième position de cette course, réservée aux chevaux de 3 ans et plus, est revenue au cheval Comano Fal, propriété de Fatmi Ech-Charty et monté par Khalid Ibba, tandis que la 3e place a été décrochée par Boldance Fal monté par le jockey Omar Lakjal et propriété de Mouhcin Ould-Abbou.

Au menu de ce meeting international, quatorze courses dont huit internationales. Les épreuves phares sont les prestigieux Grands Prix de SM le Roi Mohammed VI du Pur-sang Anglais et du Pur-sang Arabe (20 novembre).

Cette édition, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaît la participation de 190 chevaux de 16 pays, dont trois pays arabes, à savoir les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et le Qatar.