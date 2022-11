Meeting international du Maroc: Un évènement majeur pour le rayonnement de la filière des courses hippiques marocaines à l’international

mercredi, 16 novembre, 2022 à 20:55

Les décideurs IT des grandes entreprises et administrations marocaines et étrangères se sont réunis mercredi, à Marrakech, à l’occasion de “Maroc IT Meetings” (MIT 2022), pour découvrir les nouveautés en termes de technologie et de solutions du secteur IT (Technologies de l’information).