Meeting international Mohammed VI d’athlétisme (Ligue de Diamant): Un duel au sommet entre El Bakkali et Lamecha en 3000 m steeple

samedi, 4 juin, 2022 à 16:10

Rabat – Le Meeting international Mohammed VI d’athlétisme, prévu dimanche au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, va offrir au public un duel au sommet sur la distance du 3000 m steeple entre le champion olympique marocain, Soufiane El Bakkali et l’Ethiopien Lamecha Girma.

L’Ethiopien, qui vient de réaliser la meilleure performance mondiale (MPM) de la saison en 7 min 58 sec 68, mardi dernier à Ostrava (République tchèque), tentera lors de ce rendez-vous sportif international de prendre sa revanche sur El Bakkali qui a remporté leur dernier face-à-face à Doha en 8min 09sec 66/100.

S’exprimant lors de la conférence de presse, organisée samedi à Rabat pour la présentation des têtes d’affiche de cette édition, le champion olympique marocain a indiqué qu’après ses précédentes participations au meeting, il revient cette année plus confiant et motivé après son sacre olympique.

“Je suis confiant et déterminé à remporter cette course, en particulier après ma victoire au meeting de Doha”, a-t-il souligné, ajoutant qu’il ambitionne de l’emporter à domicile et offrir cette victoire au public marocain.

Concernant son challenger Lamecha Girma, l’athlète marocain a relevé que la course sera relevée, notant que lors du meeting de Doha, il s’était imposé de justesse devant l’Ethiopien.

“Je préfère limiter mes participations aux compétitions internationales en prévision des championnats du monde”, a-t-il fait savoir, ajoutant que sa participation au meeting international Mohammed VI est une source de fierté et une bonne occasion pour mettre en avant l’athlétisme national.

Présente lors de la conférence de presse, l’athlète Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, triple championne olympique (100 m, 200 m et relais 4X 100 m) et auteure de la 2ème meilleure performance de tous les temps sur 100 m, n’a pas caché sa joie de prendre part à ce grand rendez-vous de l’athlétisme international, “en particulier après ma dernière participation à ce meeting dont je garde de bons souvenirs”.

“Je vais essayer d’améliorer mon chrono, sans pour autant faire de cet objectif une priorité”, a-t-elle lancé, notant qu’elle ambitionne de réaliser un bon résultat lors des prochains championnats du monde d’athlétisme prévus aux États-Unis.

Pour l’Américain Kenneth Bednarek, vice-champion olympique du 200 m à Tokyo, sa présence au Meeting international Mohammed VI d’athlétisme est devenue une étape incontournable dans son agenda, ajoutant que sa 2ème participation lui permettra de se préparer aux prochains Mondiaux aux Etats-Unis.

“Je suis prêt pour signer une bonne performance lors de la course de dimanche”, a-t-il dit, estimant qu’il devra faire face à une rude concurrence vu la présence de sprinteurs de haut niveau.

Il a noté que le public marocain aura rendez-vous avec les meilleurs athlètes sur le plan international, saluant le niveau d’organisation de cet événement.

La 13è édition du meeting international Mohammed VI d’athlétisme connaît la participation de 160 athlètes issus de 33 pays, à leur tête le champion olympique Soufiane El Bakkali, médaillé d’or (3.000 m steeple) aux JO de Tokyo, le Kényan Emmanuel Korir, champion olympique du 800 m et vainqueur de la ligue de Diamant en 2021.

Cette édition est marquée par la participation, également, de l’Américaine Sandi Morris, championne du monde du saut à la perche à Belgrade et deux fois vice-championne du monde à Doha (2019) et à Londres (2017), en plus de l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, championne du monde indoor à Belgrade au saut en hauteur.