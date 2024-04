Meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme : Session de formation au profit des enseignants de l’EPS

jeudi, 25 avril, 2024 à 16:45

Marrakech – Une session de formation sur la classification médicale du para-athlétisme a été lancée, jeudi au Grand stade de Marrakech, au profit d’une pléiade d’enseignants d’éducation physique et sportive (EPS) et ce, en marge du 8ème Meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme (26-28 avril).

Cette formation de deux jours, à laquelle prennent part 28 enseignants d’éducation physique et sportive (hommes et femmes), représentant les différentes régions du Royaume, vise à doter les participants des techniques de classification médicale dans le domaine du para-athlétisme pour les championnats régionaux et nationaux.

Intervenant à cette occasion, le président de la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap (FRMSPSH), Hamid El Aouni, a indiqué que cette session de formation, qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, permettra aux enseignants de mieux assimiler les spécificités des sports pour personnes en situation de handicap, en général, et du para-athlétisme, en particulier, et d’apprendre les principes et techniques de la classification pour chaque catégorie, ce qui contribuera à l’encouragement de ce sport au niveau des établissements d’enseignement.

Et d’ajouter que l’appropriation par les enseignants des techniques de classification médicale dans le domaine du para-athlétisme contribuera à la promotion de ce sport au sein des établissements scolaires, en sus de l’élargissement de la base des pratiquants.

Quant au directeur technique national de la FRMSPSH, Said Lamrini, il a souligné dans une déclaration à la MAP, que les bénéficiaires de cette session de formation de niveau 1, pourraient encadrer des formations au profit d’autres enseignants dans les Académies régionales d’Education et de Formation dont ils relèvent, en vue de contribuer à l’éclosion de nouveaux champions à l’avenir et d’élargir la base des pratiquants.

Le 8è Meeting international Moulay El Hassan de para- athlétisme, se veut un rendez-vous sportif international, qui figure parmi la série des Grands Prix, avec la participation de 450 athlètes représentant 64 pays africains, européens, asiatiques et d’Amériques.

Le Maroc est représenté à cette édition, organisée sous la bannière du Comité International Paralympique (IPC), par 60 athlètes (plus 10 athlètes dans la catégorie des non-voyants).

Ce meeting sera marqué par la participation de champions paralympiques et d’athlètes marocains et étrangers ayant atteint des records mondiaux dans leurs spécialités, afin de se confronter entre eux pour réaliser de nouvelles performances et améliorer leur classement mondial lors de ce grand événement international.