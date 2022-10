Ministère de l’Éducation nationale/ FRMSA : Convention pour promouvoir les sports automobiles

mercredi, 12 octobre, 2022 à 16:01

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fédération royale marocaine des sports automobiles (FRMSA) ont signé, mercredi à Rabat, une convention-cadre de partenariat et de coopération visant à promouvoir les sports automobiles aux niveaux local, provincial, régional, national et international.