Mondial 2018 : L’assistance vidéo à l’arbitrage, un apport qualitatif pour éviter les erreurs d’arbitrage fatales

dimanche, 3 juin, 2018 à 11:20

–Abderrazak Tribek–

Moscou – L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera utilisée pour la première fois lors de la phase finale de la coupe du monde qu’abrite la Russie (14 Juin-15 juillet), un dispositif qui portera assistance à l’arbitre central afin de garantir une plus grande transparence et éviter les erreurs d’arbitrage majeures.

L’instance mondiale du footbal FIFA a assuré que le recours à la VAR est un élément positif à même de conférer plus de transparence lors des matches de football.

L’assistance vidéo a été introduite depuis 2016 dans plusieurs rencontres sportives, notamment lors des championnats allemand et italien, avant que la FIFA ne l’autorise en mars dernier pour être appliquée lors du Mondial pour une période de quatre ans après l’adoption de la technologie sur la ligne du but.

Tous les arbitres bénéficieront lors des rencontres de la Coupe du Monde en Russie d’une assistance vidéo à l’arbitrage qui sera assurée par quatre assistants vidéo, désignés par la Fifa.

L’arbitre central devra communiquer uniquement via une liaison radio fibre optique avec l’arbitre vidéo principal.

S’agissant de la répartition des tâches, l’adjoint n°1 se concentre sur la caméra principale et informe l’arbitre assistant vidéo du déroulement du match lorsque ce dernier est occupé à contrôler ou visionner un incident.

Le deuxième assistant se charge du poste consacré aux hors-jeu, alors que le troisième assistant se concentre sur les images télévisées, assiste l’arbitre assistant vidéo dans l’évaluation des incidents et assure la bonne communication entre l’arbitre assistant vidéo et l’adjoint n°2 gérant le poste des hors-jeu.

Selon les décisions de l’instance mondiale du football, l’équipe d’arbitres assistants vidéo aide l’arbitre de champ dans son processus décisionnel dans quatre types d’incidents susceptibles de changer le cours d’un match: valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty et corriger une erreur d’identification d’un joueur sanctionné.

L’équipe d’arbitres assistants vidéo soutient l’arbitre central depuis une salle de régie vidéo centralisée, située au Centre international de diffusion de Moscou. Cette salle accueillera aussi quatre techniciens chargés des écrans et des angles de caméra. Ils pourront être sollicités depuis les douze sites où auront lieu les rencontres.

Pour les aider dans leur tâche, 35 caméras seront à leur disposition : les 33 utilisées par les télévisions du monde entier ainsi que deux autres focalisées sur l’identification des hors-jeu.

Toutes les images des caméras de télévision des douze stades de la compétition sont fournies à la salle de régie via un réseau en fibre optique et dans chaque stade, l’arbitre central communique avec l’arbitre assistant vidéo via un système radio sophistiqué.