Mondial 2018, un atout pour booster l’économie russe et alléger les sanctions

samedi, 2 juin, 2018 à 10:06

=Par Azzelarab Moumeni=

Moscou – En accueillant à partir du 14 juin l’événement majeur de la planète foot, la Russie mise sur un boom économique qualitatif qui adoucira les sanctions économiques qui lui sont imposées depuis 2014 et auxquelles viennent se greffer de nouvelles décidées par Washington.

Au cours des six dernières années, la Russie a engagé des moyens impressionnants et des dépenses considérables de 20 milliards de dollars pour réussir “la meilleure Coupe du monde de l’histoire” en développant et modernisant ses infrastructures dont des ouvrages techniques, des routes et les transports aéroportuaire et ferroviaire ainsi que des stades flambants neufs au côté de rénovation d’autres, soit un total de douze lieux de jeu dans 11 villes hôtes du tournoi, ainsi que 27 nouveaux établissements hôteliers.

Ainsi, le pays devrait générer plus de 13 milliards de dollars de bénéfices, étant donné que l’économie russe pourrait, grâce à cet événement, réaliser une croissance supplémentaire de 1% du PIB.

Selon une étude du cabinet de conseil McKenzie, l’organisation de cette compétition phare en terme d’audience et véritable “cash machine” permettrait à l’économie russe d’engendrer des revenus oscillant entre 2 à 3 milliards de dollars par an au cours des cinq prochaines années grâce aux infrastructures réalisées et à l’augmentation des flux touristiques.

Selon la même étude, le Mondial devrait assurer la création de 140 à 200 mille emplois supplémentaires, produire entre 1 et 1,5 milliard de dollars en recettes individuelles, un demi milliard de dollars en impôts et 2,5 milliards de dollars en bénéfices pour les petits et moyens business.

Les hôtels, cafés, restaurants et sociétés de transports sont d’arrache pied en prévision du raz-de-marée touristique, les différentes villes et régions accueillant le tournoi s’attendant à recevoir la venue de 2,8 millions de visiteurs, soit un nombre de 40% plus élevé par rapport à l’organisation des Jeux Olympiques d’Hiver de Sotchi (2014).

La seule Moscou se prépare durant cet été footballistique festif à un flux d’arrivées de plus d’un million de touristes de par le monde, la plupart forcément des fans du ballon rond, ce qui est à même de profiter aux différents secteurs d’activités de la ville avec un record du nombre des nuitées et un rush inégalé sur les restaurants, cafés, salles de cinéma, théâtres et musées.

Outre les grandes villes, la Coupe du Monde profitera aussi au reste des petites et moyennes villes du pays avec l’attrait de milliers de visiteurs revigorant le tourisme et les économies locales grâce à des recettes sans précédent.

Les économistes russes ont évalué les recettes du tournoi à environ 1,6 trillion de roubles (près de 26,6 milliards de dollars), soit 2,5 fois plus que les fonds investis dans le tournoi, relevant que la copie du mondial de Russie sera la plus chère de l’histoire, le pays ayant déboursé pour les préparatifs de ce tournoi trois fois plus que l’Afrique du Sud en 2010.

Selon l’économiste russe Evgeniy Etakov, le pays va récolter plus que le double de ses dépenses pour le tournoi, estimant que les ventes de plus de 3,1 millions de billets d’entrée au stade dépasseraient les 5 milliards de dollars au moment où les supporteurs devront s’acquitter d’un montant similaire pour les frais d’hébergement et de nourriture.

De même, les vendeurs de souvenirs se frottent déjà les mains avec les perspectives des recettes mirobolantes estimées à plus de 1,5 milliard de dollars, soit 100 dollars per capita pour les 1,5 million de touristes attendus dans le pays pendant l’événement.

Et afin d’encourager les arrivées des touristes en grand nombre, les autorités russes ont facilité les entrées des étrangers dans le pays en supprimant les visas d’usage pour les détenteurs de tickets de match et de la FAN ID, document permettant également d’utiliser certains services de transport gratuits, y compris les trains interurbains et les transports publics dans les villes hôtes et d’assister à des événements artistiques et culturels gratuits.