Mondial 2018 : une occasion pour les supporters de découvrir la richesse du patrimoine russe

vendredi, 1 juin, 2018 à 9:53

–Par Azzelarab Moumeni–

Moscou – La Russie qui accueille à partir du 14 juin la coupe du monde du football, vibrera pendant un mois au rythme de cet événement planétaire, donnant aussi l’occasion aux supporters de toutes les nationalités et les appartenances de découvrir la richesse du patrimoine russe dans les onze villes où sont programmés les matchs.

Une occasion unique d’apprécier à la fois la beauté du geste sur le terrain et également les diversités du patrimoine de ce pays séculaire et sa culture dans tous ses états, notamment le cinéma, le théâtre, le ballet, les arts plastiques ou encore la littérature.

Les supporters du monde entier auront aussi l’opportunité de découvrir les différentes et très nombreuses troupes folkloriques dans les villes où se dérouleront les matchs et autres représentations chorégraphiques du ballet russe.

Les organisateurs programmeront également des spectacles de danse en plein air, offrant aux immenses foules de supporters venus assister à cette compétition planétaire une multitude de représentations folkloriques, illustrant la beauté et la diversité de la musique et de la danse populaire russes.

Les passionnés de littérature ne seront pas en reste puisqu’ils auront l’embarras du choix au vu du nombre impressionnant des librairies et bibliothèques ouvertes au public pendant ce mondial de foot, outre les salons itinérants qui permettront une découverte à portée de main et aussi à prix très réduits de la littérature russe. À cela s’ajoute, la découverte de l’artisanat russe avec des produits mondialement connus comme la fameuse poupée russe localement appelée “matriochka” et qui représente un souvenir indispensable de la Russie.

Ces poupées de bois emboîtées les unes dans les autres ont depuis plus d’un siècle reflété toutes les époques et continuent de le faire dans les boutiques de souvenirs. Cette poupée, qui devient vite très populaire en Russie, reçoit aussitôt un prénom typique de paysanne, Matriona, dont le diminutif est Matriochka.

Dès 1900, ce jouet fait sensation à l’Exposition Universelle de Paris, où il remporte une médaille de bronze. Elles renferment aussi l’idée chérie des Russes de la vérité qui se cacherait derrière des apparences trompeuses, comme dans les contes russes où la mort du méchant “est au bout d’une aiguille, cette aiguille est dans un œuf, cet œuf est dans une cane, cette cane dans un lièvre…”. A l’école, les Russes de 12 ans apprennent également que les matriochkas de leur enfance “symbolisent en fait le caractère russe, l’âme russe, les valeurs de base russes : maternité, famille, collectivisme, unité et chaleur humaine”, selon un guide pour les professeurs de sciences sociales.

Pour mieux faire découvrir les métiers d’artisanat russe, les organisateurs prévoient aussi d’organiser des ateliers à l’adresse des visiteurs pour leur montrer les subtilités et l’histoire de cet art séculaire et aussi des expositions donnant à voir les productions de couturiers et costumiers de renom tels Valentin Yudashkin et Slava Zaitsev.

Cette coupe du monde représente une belle invitation et un voyage sublime à la découverte des magnificences et des subtilités de la culture russe, outre et surtout la beauté du geste dans les stades de football.