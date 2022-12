Mondial-2022 (Demi-finale): Le Maroc s’incline face à la France (2-0)

mercredi, 14 décembre, 2022 à 22:17

“Le multilatéralisme de demain sera plus global, plus inclusif et plus juste ou ne le sera pas”, a souligné, mercredi à Marrakech, M. Youssef Amrani, ambassadeur du Royaume en Afrique du Sud, qui prenait part aux travaux de la 11è édition de la Conférence internationale “Atlantic Dialogues”.