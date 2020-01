Mondial-2022 : Li Tie nouvel entraineur de la Chine

jeudi, 2 janvier, 2020 à 11:34

Après de longues et douloureuses contractions, des pressions intenses et un jeu d’influence insoutenable, le chef de gouvernement désigné par le parti Ennahdha (islamiste), Habib Jemli a finalement réussi à former son cabinet en présentant le premier jour du nouvel an sa composition au président Kaïs Saïed.