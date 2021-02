Le Mondial 2022 se tiendra avec des stades ouverts à 100% (organisateurs)

lundi, 8 février, 2021 à 11:57

Alors qu’une lassitude générale commence à se faire sentir en Europe face à une pandémie de Covid-19 qui ne faiblit pas et des restrictions qui durent depuis des mois, tous les espoirs sont placés dans les vaccins pour un retour rapide à la normale. Mais avec le rythme actuel des campagnes de vaccination, l’objectif d’immuniser 70% de la population adulte de l’UE d’ici l’été paraît de plus en plus difficile.