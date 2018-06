Mondial-2026: La décision de la Task Force confirme la grande qualité du dossier marocain, répondant aux exigences nouvelles et très élevées de la FIFA (Comité de Candidature)

vendredi, 1 juin, 2018 à 23:18

Rabat – La décision du Comité d’évaluation de la FIFA (Task Force) de retenir officiellement la candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial-2026 et de la soumettre au vote du Congrès de la FIFA témoigne de la grande qualité du dossier marocain et confirme qu’il répond aux exigences nouvelles et très élevées de la FIFA, s’est félicité, vendredi soir, le Comité de Candidature Maroc 2026.

“Cette première consécration souligne la capacité du Royaume à organiser une Coupe du Monde à 48 équipes”, ajoute le Comité dans un communiqué, notant que cette “première” donne une opportunité historique au Maroc d’organiser une compétition d’exception.

S’exprimant dans ce sens, le président du Comité de candidature Maroc-2026, Moulay Hafid Elalamy a déclaré que “sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, nous sommes tous enthousiastes à l’idée d’être qualifiés pour cette étape et déclarés aptes à organiser un tel événement”.

“Nous présenterons aux associations habilitées à voter lors du Congrès FIFA du 13 juin à Moscou la vision du Royaume du Maroc afin de convaincre la majorité des votants lors de ce Congrès”, a-t-il fait savoir.

“Dans les prochains jours, nous poursuivrons notre mission afin de démontrer à la FIFA et à la grande famille du football mondial notre capacité à organiser une Coupe du Monde de la FIFA authentique et profitable laissant un héritage fort au monde du ballon rond”, a-t-il assuré, précisant que le Maroc promet d’organiser un événement non seulement rentable, mais innovant, responsable et également compact avec des trajets limités entre les matchs.

Cet atout, a déduit M. Elalamy, permettra aux joueurs et aux fans de profiter pleinement de l’événement, assurant que “le football fait partie intégrante de notre identité nationale”.

“Nous pouvons garantir une Coupe du Monde magique, vibrante pour les joueurs et les fans dans l’ensemble de nos villes”, a martelé M. Elalamy.

De son côté, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaâ, a fait observer qu’en choisissant la Maroc, la famille du football fera un choix historique qui permettra à la FIFA de poursuivre le développement du football dans le monde, le rendre accessible à tous, ajoutant qu’un “tel choix permettra aussi à la FIFA d’envoyer un message fort au monde entier, faisant triompher les valeurs nobles de ce sport, et confortant la Coupe du Monde comme un vecteur d’inclusion et d’ouverture”.

“Le Royaume du Maroc est un pays à la croisée des chemins entre l’Europe, l’Afrique et le Monde arabe, il incarne un pont culturel mondial et reste un fervent défenseur de la tolérance et du vivre-ensemble, a énuméré M. Lekjaâ, notant que l’organisation d’une Coupe du Monde dans “notre pays transmettra un message fort de tolérance et d’inclusion: une Coupe du Monde de la FIFA accessible à tous”.