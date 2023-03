Mondial : La candidature Maroc-Espagne-Portugal, un “coup de maître” qui donne une dimension globale au football (médias espagnols)

jeudi, 16 mars, 2023 à 13:21

Madrid – La candidature conjointe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour accueillir la Coupe du monde 2030 de football, annoncée mardi par SM le Roi Mohammed VI, constitue un ”coup de maître’’ et une ‘’bonne nouvelle’’ qui donne une dimension globale à la pratique du football dans le monde entier, soulignent, jeudi, les médias espagnols.

La candidature conjointe confirmée par les trois pays et accueillie ‘’très positivement’’ est un ‘’coup de maître qui n’avait pas été calculé par les rivaux’’, notamment la candidature latino-américaine, écrit le quotidien sportif ‘’Marca’’, relevant que de nombreux responsables de la FIFA et de fédérations nationales ont salué cette décision ‘’inédite’’ dans les annales du football.

Outre le soutien des fédérations nationales européennes, qui ont approuvé cette candidature, le dossier du Maroc, de l’Espagne et du Portugal aura sûrement les votes de l’Afrique et du monde arabe, fait noter la publication.

La candidature tripartite pour abriter le Mondial 2030 donne ‘’une dimension globale’’ à la pratique du football et renforce les relations entre l’Europe et l’Afrique, indique, de son côté, le journal ‘’AS’’, faisant observer que les possibilités de succès du dossier sont plus ‘’consolidées’’.

Dans un monde globalisé, cette candidature est une ‘’valeur ajoutée’’ pour promouvoir la pratique du football parmi les jeunes, écrit le quotidien spécialisé, précisant que cette décision a été accueillie positivement par la sphère footballistique mondiale.

Dans le même sillage, le portail électronique ‘’El Debate’’ souligne que cette candidature est une ‘’bonne nouvelle’’ pour le football.

‘’Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce projet (…) a maintenant plus d’options’’, fait savoir la publication, ajoutant que la situation géographique des trois pays voisins, le rapprochement et la dynamique des relations sont des atouts supplémentaires de cette candidature.

En outre, soutient ‘’El Debate’’, les infrastructures sportives et aéroportuaires du Maroc, un pays qui a abrité des évènements footballistiques de premier niveau, renforcent davantage cette candidature ‘’historique’’.

‘’Cette candidature commune, qui constitue un précédent dans l’histoire du football, aura pour vocation d’unir l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre le continent africain et le monde arabe et l’espace euro-méditerranéen’’, indique, à cet égard, le magazine ‘’Atalayar’’.

‘’Ce choix n’est pas un hasard. Bien que le Maroc soit un pays émergent en matière de football, il se rapproche de plus en plus des puissances européennes qui dominent l’art du football’’, estime la même source, relevant que ‘’les innombrables réalisations du Maroc au cours de l’année écoulée en témoignent’’.

‘’Le Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 remis à SM le Roi Mohammed VI est l’aboutissement des réalisations exceptionnelles du football national au niveau continental et intercontinental’’, conclut le média.

SM le Roi Mohammed VI a annoncé, mardi, la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le Souverain.

SM le Roi a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.