Mondial (Dames U17)/Qualifications: Le Maroc étrille le Niger 11-0

samedi, 16 avril, 2022 à 20:57

Niamey – La sélection marocaine de football (U17) a battu son homologue nigérienne, samedi à Niamey, sur un score très large (11-0) pour le compte du match aller du troisième tour des qualifications pour la Coupe du monde (Inde 2022).

Les onze buts des Lioncelles de l’Atlas ont été l’œuvre de Sherif Digna (9è, 54è, 66è et 78è), Doha El Madani (20è et 30è) Yasmine Zuhair (45è, 60è et 74è), Khelifi Maisen (88è) et Siwi Yasmine (92è).

Le match retour entre les deux sélections aura lieu le 29 avril au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.