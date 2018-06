Mondial de Russie : la communauté marocaine, un soutien de taille pour les lions de l’Atlas

lundi, 4 juin, 2018 à 9:38

=Par Azzelarab Moumeni=

Moscou – Les trois villes qui abriteront les matchs de l’équipe nationale lors de ce Mondial de Russie, à savoir Moscou, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, seront à coup sûr investies par les membres de la forte communauté marocaine établie dans ce pays. Un soutien de taille à même de donner des ailes aux lions de l’Atlas.

Déjà, en signe de patriotisme et poussés par une grande envie de voir la sélection nationale réaliser de belles victoires après une éclipse d’environ 20 ans, les membres de la communauté marocaine en Russie ont été les premiers à acheter leur tickets, dès la qualification du Maroc le 11 novembre dernier à l’issue d’un match disputé dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Et ce, quand bien même les prix des billets sont excessivement chers, 300 à 400 dollars tout comme ceux des vols intérieurs en Russie. Car, pour eux, supporter leur équipe passe avant toutes autres considérations.

Ils seront certainement au rendez-vous et en masse pour soutenir la sélection nationale qui joue à Saint-Pétersbourg, ensuite à Moscou et dans la ville de Kaliningrad pour le compte du premier tour de la prochaine Coupe du monde. Lors de ce mondial russe, le Maroc devra donc affronter, dans l’ordre, l’Iran, le Portugal et l’Espagne.

Selon une source diplomatique, leur nombre dépasse les 8.500 supporters, outre plus de 30.000 autres marocains du monde qui fait ont leur réservation pour ce Mondial et obtenu la fameuse carte du supporter leur permettant de circuler librement sur le territoire russe et de profiter de la gratuité du transport public.

Mohamed Ouaziz, journaliste sportif, déclare, à ce propos, à la MAP que la grande affluence des supporters marocains est un soutien moral sans égal pour les lions de l’Atlas, notant que cette présence dans les matchs et lors des séances d’entraînement de la sélection nationale prendra plusieurs formes qui impressionneront assurément les autres publics.

De même, Houcine Aziem, étudiant en cinquième année de médecine dentaire à Moscou, souligne que l’équipe nationale a très grand besoin du soutien des spectateurs marocains, espérant que ces derniers, véritables ambassadeurs de leur pays, seront au rendez-vous.

Pour rappel, l’ambassadeur du Maroc en Russie, Abdelkader Lacheheb avait annoncé que les services consulaires de la représentation diplomatique du Royaume vont mettre sur place des consulats mobiles dans toutes les villes russes qui accueilleront les matchs de l’équipe nationale lors de la coupe du monde prévue du 14 juin au 15 juillet.

Dans une déclaration à la presse, il a fait savoir que cette opération vise à apporter toute l’aide nécessaire aux supporters marocains lors de leur séjour en Russie et aussi, le cas échéant, répondre à leur demande concernant la réalisation de documents administratifs.

Le diplomate marocain a également indiqué que l’ambassade distribuera aux supporters une brochure contenant toutes les informations nécessaires et utiles sur ce le pays d’accueil de cette compétition planétaire, notamment les hôpitaux, les musées, les hôtels et les stades de football où la sélection nationale disputera ses premiers matchs.

La brochure contient aussi des renseignements sur la réglementation du séjour en Russie, le droit russe et aussi sur la carte du supporter qui permet à son titulaire d’entrer dans le territoire russe sans visa, circuler librement dans le pays et de prendre les moyens de transport, a-t-il ajouté, précisant que la validité de cette carte que son titulaire doit en permanence porter sur lui commence 10 jours avant l’entame de la coupe du monde et expire 10 jours après la finale.

Il a, par ailleurs, affirmé que la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) va assurer des liaisons quotidiennes entre Casablanca et Moscou, faisant état de pourparlers entre la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et la RAM pour la programmation de vols supplémentaires à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, et aussi vers d’autres villes russes si l’équipe nationale est qualifié au second tour.